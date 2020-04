In einer großen beschichteten Pfanne restliche Butter zerlassen und die Schmarrnmasse eingießen. Die restlichen Äpfel über den Teig verteilen. Bei moderater Hitze ca. 5 Minuten auf dem Herd backen. Mit einem Spatel den Teig leicht anheben, um zu prüfen, ob die Teigunterseite bereits gebräunt ist. Sobald dies der Fall ist, die Pfanne in den Ofen auf die untere Schiene schieben und ca. 5 Minuten backen. Das Backrohr auf Grillfunktion umschalten und den Teig auf Sicht goldbraun backen.

Den Schmarrn in der Pfanne mit zwei Gabeln in Stücke reißen und mit Zimt und Zucker bestreut servieren.