Wir verlosen 20x2 Tickets für "Rock in Graz" auf dem Grazer Schlossberg! Teilnahmeschluss: 27. Juli 2020

Mitspielen und gewinnen! © Ivonne Davies-Kreye

Das Festival „Rock in Graz“ kommt auch 2020 wieder für Musikliebhaber zurück!

Nach einem mehr als erfolgreichen Start in 2019, wird nun nachgelegt - ROCK IN GRAZ Part 2 findet dieses Jahr am 12. AUGUST 2020 auf dem Schlossberg Graz statt!

Mit AS I LAY DYING, DESPISED ICON, DARKEST HOUR & SILENCER ist die gesamte Ausrichtung in diesem Jahr deutlich härter als bei der Erstauflage!

Eine Woche vor dem Partner-Festival METAL ON THE HILL, an der selben Location, läuten wir den Festivalsommer 2020 mit einem METAL-URKNALL ein!

Ihr wollt dabei sein? Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel! Wir verlosen 20x2 Tickets!