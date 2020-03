Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© City Yoga Graz

Einatmen. Ausatmen. Wir sehen uns auf der Matte!

"In dieser Zeit, welche für uns alle sehr herausfordernd ist, wollen wir die Möglichkeit schaffen, von Zuhause aus Yoga zu praktizieren. Bewegung bringt Stabilität in den umgekrempelten Alltag, die Konzentration auf den Atem beruhigt den Geist", so Trainerin Lola Pluhar-Peschl.

Dass uns das Coronavirus zur Quarantäne im eigenen Heim zwingt, ist noch lange kein Grund, seine täglichen Fitness-/Yoga-Einheiten ausfallen zu lassen. Deshalb hat sich das City Yoga Graz etwas überlegt, damit einem daheim nicht die Decke auf den Kopf fällt und wir fit & entspannt bleiben - Live Übertragungen von diversen Yoga-Einheiten für das eigene Home-Workout.