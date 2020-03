Facebook

Yoga kennt kein Alter

Der Name des neuen Programms, welches City Yoga Graz, am Eisernen Tor 3, jetzt anbietet, drückt schon aus, was Interessierte erwartet: "Yoga kennt kein Alter" soll Senioren ansprechen, die ihre Beweglichkeit erhöhen, ihre Kraft trainieren, ihre Haltung verbessern vor allem aber auch ihren Geist und die Psyche schulen möchten.

"Senioren-Yoga unterstützt unser Sein auf verschiedenen Ebenen und bringt Glanz in unsere Wahrnehmung, von uns selbst und der Welt."