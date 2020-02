Facebook

Von 7. bis 8. März findet wieder die Baby- und Kinderbörse in Klagenfurt statt. ©

Über 15.000 gebrauchte Baby- und Kinderartikel warten auf Abnehmer

Am 7. und 8. März 2020 ist es endlich wieder soweit: Österreichs größte und erfolgreichste Verkaufsplattform für gebrauchte Baby- und Kinderartikel geht in der Messehalle 4 in Klagenfurt bereits zum 19. Mal über die Bühne. Rund 520 VerkäuferInnen aus Kärnten und den umliegenden Bundesländer werden in den beiden Tagen geschätzte 15.000 Produkte zum Kauf anbieten.

Täglich von 08.30 bis 14.00 Uhr kann man hier bei freiem Eintritt nach Herzenslust shoppen. Das Angebot reicht von Baby- und Kinderbekleidung, über Kinderwägen und Spielsachen, bis hin zu Artikel für den täglichen Gebrauch. Kurzum alles für Babys und Kinder.

An den beiden Tagen nehmen rund 520 VerkäuferInnen teil, viele von ihnen kommen sogar aus den benachbarten Bundesländern nach Klagenfurt. Sehr wichtig ist die Tatsache, dass am Samstag und Sonntag jeweils unterschiedliche VerkäuferInnen zu finden sind, das heißt, man sollte gleich beide Tage für den Besuch einplanen.

Alle Details zur „19. Baby- und Kinderbörse“ findet man auch im Internet unter www.dersparfuchs.at