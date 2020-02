Facebook

Gewinnen Sie einen Platz für den exklusiven Zeichenworkshop! ©

Der Linie auf der Spur

Zeichenworkshop mit Victoria Pollauf

Die österreichische Künstlerin Sonja Gangl ist bekannt für ihre herausragend naturalistischen Zeichnungen. Ein wichtiges Element ihrer Arbeit ist auch die konsequente Hinterfragung des Mediums Zeichnung. Im Rahmen des Zeichenworkshops wollen wir uns inspiriert von den Werken Sonja Gangls mit der Linie beschäftigen. Der Workshop richtet sich an alle, die gerne zeichnen oder gerne damit anfangen möchten. Es sind keinerlei Vorkenntnisse vonnöten. Unter Anleitung von Victoria Pollauf werden wir uns an Zeichenübungen versuchen und mit Linien experimentieren.

Victoria Pollauf (*1997 Graz, lebt in Graz) absolvierte die Fachsparte Produktdesign und Präsentation an der Ortweinschule Graz für Kunst und Design. Sie studiert Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie an der Universität Graz. In ihrer Freizeit beschäftigt sich die junge Künstlerin mit verschiedenen malerischen und zeichnerischen Techniken. Auch die Fotografie ist Teil ihres Schaffens. Ihre Werke zeigte sie bereits in einigen Ausstellungen.