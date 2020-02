Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch beim "A hard year's spring" zu sehen und zu hören: Buntspecht. ©

Das Festival für Musik zur Zeit

Die qualitativ hervorragende Musikszene der Gegenwart steht auf der Bühne. Pop, Singer-Songwriter, Independent, Americana, Avantgarde, Modern, Jazz, Electronic, sowie Interessantes und Verwandtes. Schlicht alles, was das Herz begehrt und den Kopf bewegt. Musik am Puls der Zeit. Zur Zeit eben. Wie klingt sie also, die "Musik zur Zeit"? Großartig!

Und damit bleibt nur eines: hingehen und genießen! Im Frühling, denn das Jahr, das wird noch hart genug!

Weitere Infos unter www.feldbach.gv.at