Wir verlosen 8 Plätze für den Intensiv-Workshop "Gärten lebendig gestalten" in Feldbach. Teilnahmeschluss: 17. März 2020

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verschönern Sie Ihren Garten: wir zeigen Ihnen wie! ©

An Hand einer ausgearbeiteten und bewährten Checkliste werden am Anfang die Bedürfnisse an den Garten genau abgeklärt und danach Schritt für Schritt erklärt und auch vorgeführt wie ein Gartenplan entsteht.

Jede/r KursteilnehmerIn kann an ihrem eigenen Plan arbeiten oder auch an einem Plan für einen Mustergarten.

Gelernt werden einfache Vermessungstechniken, Umgang mit Pflanzenkatalogen und Grundwissen über Pflanzen.