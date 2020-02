Facebook

Laden Sie sich jetzt die Mein Abo-App herunter! © KK

"Mein Abo" - Die Kleine Zeitung Aboservice App

Sie wollen rasch und einfach das Aboservice der Kleinen Zeitung in Anspruch nehmen? Mit der "Mein Abo"-App ist das schnell erledigt.

1. Vorteilsclub-Karte in 3D.

In Zukunft haben Sie Ihre Vorteilsclub-Karte immer dabei. Sie ist visualisiert in 3D auf der App verfügbar und kann bei Bedarf vorgezeigt werden. Damit Sie sich in Zukunft die Suche nach Karte und der Kundennummer sparen.

2. Für die ganze Familie nutzbar.

Die App kann auf mehreren Endgeräten simultan genutzt werden.

3. Alle Vorteile im Überblick.

Mit der Funktion haben Sie Ihre Vorteile immer im Überblick und haben auch Bestell-und Teilnahmemöglichkeiten.

Hier downloaden: Aboservice App für Android und iOS. Foto ©

4. Ersparnisse im Überblick.

Mit dem Vorteilsclub sparen Sie bares Geld – garantiert. In der App sehen Sie alle genutzten Vorteile und damit auch alle Ihre Ersparnisse.

5. Zustellservices so einfach wie nie

Mit der App können Sie, wenn zum Beispiel mit der Zustellung etwas schief läuft, jederzeit reklamieren – ohne Adress- und Dateneingabe, ohne Wartezeiten am Telefon und mit „Beleg“ auf dem Smartphone.

Sie möchten auch im Urlaub nicht auf Ihre Kleine Zeitung verzichten oder sie in der Zwischenzeit einer karitativen Einrichtung zur Verfügung stellen? Auch Urlaubsnachsendungen und Zeitungsspenden können Sie schnell und unkompliziert über Ihr Smartphone erledigen - auch wenn Sie schon auf dem Weg in den Urlaub sind.

7. Daten verwalten und Kontaktdaten jederzeit griffbereit.

Mit der App können Sie darüber hinaus Ihre Daten ändern, erfahren die Öffnungszeiten aller Kleine Zeitung-Büros, erhalten Antworten zu allen

Produkten und Dienstleistungen und haben alle Kleine Zeitung-Links und -Apps im Überblick.