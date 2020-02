Wir verlosen 5x2 Startplätze für "Der Glockner - Das Rennen" am 29. Februar 2020. Teilnahmeschluss: 16. Februar 2020

Ein herausragendes Event – einzigartig und fordernd! ©

Im Vordergrund steht der höchste Berg Österreichs, "Der Glockner" mit 3.798m. Einzigartig wie der Berg ist, ist auch das Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut, wo schon seit 1958 im Angesicht des Großglockners Ski gefahren wird.

Im Laufe der Zeit entstanden die ersten Lifte, etwa der Schlepplift am Tauernberg. Jedoch schon vor dieser Zeit gab es ein Skirennen, das für Aufsehen sorgte. Das "Grossglockner Rennen" - mit dem ersten Start im Jahre 1933 - war sowohl national als auch international bekannt.

Damals stürtzen sich wagemutige Teilnehmer bei den unterschiedlichsten Schnee- und Witterungsverhältnissen vom Gipfel des Glockners hinunter bis zum Pasterzen-Gletscher. 1967 fand das Rennen am Großglockner das letzte Mal statt und hinterließ eine Lücke, die bis dato nicht gefüllt werden konnte.

Am 29. Februar 2020, als nach mehr als 50 Jahren nachdem der letzte waghalsige Rennläufer den Glockner bezwungen hatte, wird mit dem Event "Der Glockner - Das Rennen" wieder ein Teil dieser Kluft gefüllt und mit einem innovativen Konzept ein Rennen geschaffen, welches in Österreich seinesgleichen sucht.

Der Bewerb wird als "Duathlon" durchgeführt und bewertet. Dabei werden zwei Duathleten ein Team bilden, welches am Ende auch gemeinsam bewertet wird.

Voraussetzungen

Mindestalter 18 Jahre!

Gute körperliche Verfassung

Gutes skifahrerisches Können

29. Februar 2020

Ab 9.30 Uhr: Streckenbesichtigung

11.30 Uhr: Start

15.00 Uhr: Rennende

16:00 Uhr: Siegerehrung an der Mittelstation Rossbach

16:45 Uhr: After Race-Party an der Mittelstation Rossbach

Info unter www.derglocknerdasrennen.com