Spielen Sie mit und gewinnen Sie 10x2 Karten für "A Tribute to Karlheinz Miklin" am 14. März im Orpheum Graz. Teilnahmeschluss: 24. Februar 2020

Gewinnen Sie Karten für "A Tribute to Karlheinz Miklin". ©

A Tribute to Karlheinz Miklin

So vieles hatten wir noch gemeinsam vor: Das Projekt Jazz via Brasil startete gerade voll durch, ein weiteres Bigband- Programm war vor der konkreten Umsetzung, gemeinsam mit Johann Kresnik sollte ein Musik- Tanztheaterprojekt anlässlich der Landesausstellung 2020 in Kärnten umgesetzt werden. Aber es sollte nicht sein!

Noch einmal wollen wir uns verbeugen vor einem großen Musiker, Komponisten, Lehrer und Freund, um Nachlese halten mit seinen schönsten lateinamerikanischen Kompositionen, sowie den Arrangements von Michael Abene für Bigbands. Das Jazzorchester Steiermark wurde ja speziell aus diesem Anlass gegründet und feierte im Jahr 2016 im Grazer Orpheum mit „ Next Page“ eine umjubelte Programmpräsentation. Sigi Feigl war damals der Dirigent und er hat in den vergangenen Monaten mit dem Projekt „ The Big Base Band“ eine weitere Tür in die Zukunft der Bigbands aufgestoßen. Das Jazzorchester Steiermark ist in absoluter Hochform und wir haben mehrere der ehedem besten Studenten von KH. Miklin zu dieser Tour eingeladen. Jure Pukl, Mike Levtushenko und Kire Kuzmanov werden die Solisten sein bei „A Tribute to Karlheinz Miklin“.