Wir verlosen 3x Meet & Greet für jeweils 5x2 Personen:

Meet & Greet mit dem Autor Robert Preis am 9. März.



Meet & Greet mit den Kriminalautoren – samt exklusivem Foto mit Ihrem Krimi-Liebling (wird zugeschickt) am 13. März in der Buchhandlung Press & Books bzw. im Theater am Lend.



Meet & Greet mit den Schauspielern Martina Poel und C. F. Krutzler aus „Vier Frauen und ein Todesfall“ am 10. März.

Teilnahmeschluss: 2. März 2020