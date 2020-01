Facebook

Oben: anlässlich des 115 Geburtstags der Kleinen Zeitung letzten November hat sich auch das Styria Media Center für 2 Tage "in Schale geworfen". © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Ins Herz des Styria Media Centers

Es sind rund 38.400 Tonnen Beton, 18.000 Quadratmeter Bürofläche, 1100 Arbeitsplätze, 550 Kilometer Netzwerkkabel, knapp 60 Meter Höhe, 14... Stopp, stopp! Mehr spannende Fakten wollen wir Ihnen an dieser Stelle zu unserem Styria Media Center (SMC) nicht verraten. Denn was es sonst noch Interessantes über unser faszinierendes Bürogebäude im Süden von Graz zu erzählen bzw. was es dort zu erleben gibt, dass sollen Sie selbst vor Ort erleben.

Als Mitglied des Kleine-Zeitung-Vorteilsclubs haben Sie nämlich die Möglichkeit, im Rahmen einer SMC-Führung in Bereiche vorzudringen, die sonst nur Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Geschäftspartnern der Styria Medien AG vorbehalten sind. Apropos Mitarbeiter: Sicher haben Sie schon gehört, dass die Redakteure der Kleinen Zeitung sowie das Team der Antenne Steiermark sich den flächenmäßig größten und modernsten Newsroom des Landes teilen. Zusammen ergibt das mehr als 150 Arbeitsplätze in einem Raum. Wie das funktioniert und was die anderen Styrianer so tun, die auf den insgesamt 14 Stockwerken arbeiten, ist natürlich auch Thema der Führung.

Dazu erhalten Sie Einblicke in die Geschichte(n) der Styria selbst, in die ihrer Tageszeitungen und in die Aktivitäten der zahlreichen Styria-Töchter der Gegenwart. Als abschließender Höhepunkt wartet ein unvergleichlicher Rundblick über die Stadt Graz und das Grazer Becken auf Sie. Geführt werden Sie von Styria-Mitarbeitern, die Sie an ihrer Begeisterung über das Gebäude, das vom Architekten einem Segel nachempfunden wurde, gerne teilhaben lassen.

Rasch anmelden! Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Das Interesse an den Vorteilsclub-Führungen durch das Styria Media Center ist sehr groß und die Plätze dafür sind rasch vergeben.