Exklusiv*AUSGEBUCHT* Kostenlose Druckereiführungen in Graz Messendorf & St. Veit

Mit hoher Geschwindigkeit und hächster Prezision rattern die bedruckten Papierbahnen durch die Druckmaschine. ©

*ALLE TERMINE FÜR ST. VEIT & GRAZ MESSENDORF SIND BEREITS AUSGEBUCHT*

Ein Erlebnis, das wahrlich beeindruckt

Die Druckmaschinen der Carinthia-Druckerei in St. Veit an der Glan und der Styria Druckerei in Graz Messendorf sind gigantische Wunderwerke der Technik. Mit diesen mehrstöckigen Hightech-Ungetümen werden täglich mehrere (eigentlich eher nächtlich) tausende Stück der Kleinen Zeitung gedruckt und damit alle Kleine-Zeitung-Leser ihre "Kleine" pünktlich zum Frühstück lesen können, zählt beim Druck jede Minute.

Um sich das Tempo vorstellen zu können: Pro Stunde rauschen an die 55.000 Zeitungen (in Graz Messendorf) über die Walzen der Rotationsdruckmaschinen. Doch trotz des hohen Automatisierungsgrads - auch im Zeitalter von Industrie 4.0 spielt der Mensch die Hauptrolle. „Allein die Schnelligkeit macht keinen schönen Druck. Auch die besten Automatisierungssysteme sind nur so gut, wie der Mensch, der sie bedient“, lautet das Credo der Druckerei-Mitarbeiter.

Drucken live miterleben. Keine Frage, eine faszinierende Materie. Diese können auch Sie in den nächsten Wochen live kennenlernen

und dabei echte Druckereiluft schnuppern. Denn an ausgewählten Montagen (alle Details finden Sie im nachstehenden Infokasten) können Kleine-Zeitung-Vorteilsclubmitglieder die Druckerei in Messendorf und St. Veit an der Glan besichtigen und beim „Andruck“ der Kleinen dabei sein. Schnell anmelden!

Ablauf der Führungen:

21.30 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer. Sie werden von einem Druckerei-Mitarbeiter begrüßt und kurz eingewiesen.

22.30 Uhr: Die Maschinen laufen an –„Andruck“ für die Kleine Zeitung.

23.15 Uhr: Mit dem Beginn der Auslieferung der ersten Zeitungen endet die Führung.