Wir verlosen jeweils 5x2 Tickets für die Meerscheinkonzerte in Graz! Teilnahmeschluss 30. Jänner bzw. 27. Februar 2020

Mitspielen und gewinnen! © Yoshi_Toscani

TULPENREISE

„Lale – Colours of Eurasia“: ein preisgekröntes Oriental Jazz-Trio auf den Spuren noch unentdeckter Klangschätze

Ensemble FisFüz:

Annette Maye, Klarinetten

Murat Coskun, Rahmentrommeln & Perkussion

Gürkan Balkan, Oud, Gitarre & Vocals

Die Tulpe, wunderschönes Luxusgut auf dem Weg aus Asiens Steppen über das Hochland Anatoliens bis ins Herz Europas: Diese Reise zeichnet das deutsch-türkische Trio FisFüz mit seinem unverwechselbaren Sound im Grazer Meerscheinschlössl nach, und es betritt und vermischt dabei Klangwelten vom Balkan über Kleinasien nach Kasachstan mit den Harmonien Europas – und das alles, so wie die Tulpe, auf der Suche nach purer Schönheit.

BAROCK PUR

Musik des 17. und 18. Jahrhunderts für ein und zwei Celli von Francesco Paolo Scipriani, Alexis Magito, Francesco Geminiani, Joseph Dall’Abaco, Pietro Giuseppe Gaetano Boni und Benedetto Marcello

Jörg Zwicker, Barockcello

Peter Trefflinger, Barockcello

Erich Traxler, Cembalo & Orgelpositiv

Was könnte passender sein, eine Meerschein-Saison abzuschließen, als ein Barockcello? Klar: zwei Barockcelli. Und weil wir Pop, Rock, Jazz und Orient in dieser Saison schon in den reizendsten Mischformen ausgespielt haben, schließen wir die Reihe mit der puren Kraft barocker Kammermusik. Ach, wie herrlich: die Sonne Italiens, importiert von Jörg Zwicker und Peter Trefflinger, warm ausgestrahlt von zweimal vier Darmsaiten im frühen März!

Karten und Informationen

styriarte Kartenbüro

Sackstraße 17, 8010 Graz

Tel.: 0316.825000