Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und Karten gewinnen! © Peter Manninger

Lachtränen ohne Ende: Sonder-Vorstellung der Erfolgs-Komödie „CASH“

Frenetischer Applaus und Standing Ovations – die Komödie Graz hat mit dem umjubelten Pointen-Feuerwerk „Cash – Einer zahlt immer…“ bereits in ihrer ersten Spielsaison einen wahren Volltreffer gelandet. Das Ensemble rund um TV-Star Michael Rast („Julia-Wege der Liebe“, Tatort, Polizeiruf 110,..), Ex-„Grazbürste“ Franz Gollner, Stefan Moser, Urs Harnik, Carola Gartlgruber, Michaela Haselbacher-Berner, Birgit Spuller, Georg Gröchenig und Gerd Wildbacher garantiert Lachstürme ohne Ende. Die Kritik der Kulturredaktion der „Kleinen Zeitung“ fiel eindeutig aus: „Die Crew der Komödie Graz hebt mit flotter Lachturbulenz ab…“. Ein niveauvoller Abend mit Humor-Garantie, bei dem sich die Schauspieler unter der Regie von Robert Persché und in der Ausstattung von Elke Steffen-Kühnl mit unverwechselbarer Spielfreude, Perfektion und großem Können der leichten Muse widmen. Ergebnis: Das turbulente Verwechslungs-Stück aus der Feder des britischen Autos Michael Cooney sorgt seit der Premiere im Oktober für eine Erfolgs-Serie am laufenden Band: Über 5000 (!) Besucher haben „Cash“ im Theater in der Münzgrabenstraße 36 in Graz bereits gesehen. Der Ansturm auf die Kartenbüros ist nach wie vor groß – aber alle Vorstellungen sind bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft. In Kürze fällt für die Produktion nach 26 Aufführungen der letzte Vorhang.

Der Bonusclub der „Kleinen Zeitung“ hat jetzt für seine Leser am 1. Februar um 19.30 Uhr eine Sondervorstellung des Publikumshits „Cash“ möglich gemacht.

Wir verlosen insgesamt 100x2 Tickets für einen Abend, an dem garantiert kein Auge trocken bleibt… Als besondere Überraschung erwartet die Gewinner ein „Meet and Greet“ mit den SchauspielerInnen nach der Vorstellung.