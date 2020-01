Vorteilsclub-Mitglieder zahlen pro Person nur 6 statt 9 Euro Eintritt für die Agrarmesse Alpen-Adria am Kleine Zeitung Sonntag, 19. Jänner 2020.

Die Alpen-Adria ist die größte Agrarmesse in Südösterreich und im Alpen-Adria-Raum. ©

Messe der Innovationen

Moderne Landwirtschaft blickt nach vorn: Sie setzt auf die Entwicklung nachhaltiger Verfahren. Sie arbeitet wirtschaftlich und ist sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft, die Tiere und den Naturhaushalt bewusst. Vor diesem Hintergrund findet vom 17. bis 19. Jänner am Messegelände Klagenfurt erneut die Agrarmesse Alpen-Adria statt.

Die mehr als 320 Aussteller aus vier Nationen zeigen den

Messebesuchern alles, was der Landwirt von heute für seine tägliche Arbeit am Hof und am Feld benötigt. Daneben dürfen aber auch wichtige Interessensverbände wie das Agrarreferat des Landes Kärnten, die Landwirtschaftskammer Kärnten, Raiffeisen Kärnten, der Gesundheitsdienst für Nutztiere für Kärnten oder das Genussland Kärnten nicht fehlen.

Öffnungszeiten:

17. bis 19. Jänner 2020, 9 bis 17 Uhr am Messegelände Klagenfurt

www.kaerntnermessen.at

MEIN V%RTEIL: Drucken Sie den nachstehenden Gutschein aus (ist auch am 13. Jänner 2020 in Ihrer Kleinen Zeitung zu finden), tragen Sie Ihre Vorteilsclubnummer ein und schon können Sie den Vorteil in Anspruch nehmen. Einen Tageseintritt um 6 statt 9 Euro für maximal 2 Personen einlösbar. Gilt nur am Kleine Zeitung Sonntag, 19. Jänner 2020.