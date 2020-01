Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langlaufen liegt voll im Trend - und das bei Jung und Alt gleichermaßen. ©

Sport für Leib und Seele

Als Partner zweier Top-Langlaufarenen in Kärnten unterstützt die Kleine

Zeitung eine absolute Trendsportart und verlost insgesamt 60 Tageskarten!

Villacher Alpen Arena

Die fünf Kilometer lange Langlaufloipe steht für Skating und klassischen Langlauf täglich frisch gespurt bereit. Montags bis Samstag bis 20 Uhr kann man hier sogar bei Flutlicht den Wintersport genießen. Drei Kilometer der Langlaufloipe sind als Rennloipe ausgewiesen, zusätzlich gibt es noch die Wanderloipe, von welcher man die herrliche Winterlandschaft im Visier hat. Doch nicht nur langlaufen ist hier angesagt: Für alle Kinder steht der neu errichtete Rodelhügel bereit. Täglich von 8 bis 16.30 Uhr können die Kleinen den Spaß im Schnee genießen. Die Benützung des Rodelhügels ist kostenlos. Außerdem sind auf der Sechs-Meter-Kinderschanze jeden Samstagvormittag erste Sprungversuche unter fachkundiger Anleitung möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.villacheralpenarena.at





Pirkdorfer See

Direkt am Pirkdorfer See befindet sich die Langlaufarena Pirkdorf – ein Paradies für Langläufer. Mit Flutlichtanlage und Beschneiung den ganzen Winter über wird für geeignete Verhältnisse zum Langlaufen während der gesamten Wintersaison gesorgt. Den begeisterten Wintersportlern stehen zwischen 2,5 und 10 Kilometer Gesamtstrecke zur Verfügung. Neben den täglichen Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr wird Dienstags, Donnerstags und Freitags auch Nachtlanglauf bis 21 Uhr angeboten. Außerdem gibt es vor Ort auch eine Laser-Biathlonanlage mit fünf Schießplätzen sowie zahlreiche Veranstaltungen , wie etwa dem Landescuprennen am 11. Jänner, der Initiative „Turnstunde auf die Loipe“ und vieles mehr. Alle Informationen zur Langlaufarena Pirkdorfer See finden Sie unter www.pirkdorfersee.at