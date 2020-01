Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie Tickets für SDP im Februar im Orpheum Graz! ©

SDP – Die Unendlichste Tour 2020

Die Tickets für die Tour 2019 werden knapp, einige Shows sind schon jetzt restlos ausverkauft. Grund genug für SDP also, eine Extrarunde zu drehen: Die Jungs gehen ab Februar 2020 in die Verlängerung! Mit über 390 Mio. Views auf YouTube, den unzähligen Headliner-Slots auf allen großen Festivals und ihrem Status als eine der erfolgreichsten deutschen Bands im Streaming-Bereich ist klar, dass es bei SDP aktuell nur einen Weg gibt: steil nach oben. In der hiesigen Medienlandschaft bleiben Vincent und Dag dabei, zum Teil ganz bewusst, weitestgehend unter dem Radar. So werden die Jungs - vor allem in Anbetracht des mittlerweile überwältigenden Erfolges - ihrem Titel als „Die Bekannteste Unbekannte Band der Welt“ mehr als gerecht. Kein Wunder also, dass das am 1. März 2019 veröffentlichte neue Album der Westberliner Kultband sehnsüchtigst erwartet wurde - und in der ersten Woche direkt auf Platz eins chartete! Auch auf „Die Unendlichste Geschichte“ – dem 9. Studioalbum in 20 Jahren Bandgeschichte - bleiben SDP sich treu: „Wir versuchen immer wieder Neues auszuprobieren. Sowohl von den Themen der Songs her, den stilistischen Mischungen und Brüchen, aber auch hinsichtlich des Klanges unserer Stimmen. Aber trotzdem haben wir anscheinend einen eigenen Stil entwickelt und können gar nicht anders, als ein richtiges SDP-Album zu machen.“

Zu ihrer letzten Tour pilgerten insgesamt mehr als 130.000 Fans, die Jubiläums-Show in der Berliner Wuhlheide im August 2019 mit 17.000 Besuchern war nach nur 20 Tagen restlos ausverkauft. Auch für die Unendlichste Tour 2019 führt die Nachfrage der Fans bereits Monate vor Tourstart zu ausverkauften Shows. Deshalb heißt es auch für Die Unendlichste Tour 2020: schnell sein!