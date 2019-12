Mit der Gutscheinkarte, die am 9. Dezember der Kleinen Zeitung beiliegt, sparen Sie 5 Euro beim Kauf eines Kärntner Christbaums. Gültig bis 24. Dezember 2019 bei den teilnehmenden Christbaumbauern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kärntner Christbaum - 5 Euro Ersparnis ©

Jedes Jahr steht der Christbaum im Mittelpunkt der weihnachtlich geschmückten Wohnung. Deshalb werden zurecht höchste Ansprüche an die Qualität des Baumes gestellt. Die Kärntner Christbaumbauern erfüllen diese Ansprüche. Sie erzeugen auf Familienbetrieben Christbäume unter naturnahen Bedingungen und beraten Sie am Verkaufsstand persönlich. Sie haben auch die Möglichkeit den Baum direkt in der Kultur auszuwählen und selber zu schneiden. Vor allem für Kinder ein unvergessliches vorweihnachtliches Erlebnis.

Mit der Gutscheinkarte, die am Montag, 09. Dezember der Kleinen Zeitung beiliegt, sparen Sie 5 Euro beim Kauf eines Kärntner Christbaums.

Mein V%rteil: 5 Euro Ersparnis beim Kauf eines steirischen Christbaums Der Gutschein ist bis 24. Dezember gültig und kann bei allen teilnehmenden Christbaumbauern eingelöst werden. Gutscheinkarte vom 09. Dezember in der Kleinen Zeitung mitbringen!

Gültig auf Christbäume aller Qualitäten und jeder Größe.

Sollten Sie keinen Gutschein erhalten haben, können Sie ihn in jedem Kleine Zeitung-Büro abholen. Keine Barablöse. Pro Vorteilsclub-Mitglied ist ein Gutschein einlösbar.