Mitspielen und gewinnen! © Oliver Wolf Foto GmbH

Tim Raue zählt zu den besten Köchen Deutschlands und ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Kochszene. Von den Straßenbanden Berlins schaffte er es in den Kocholymp und ist heute als einziger deutscher Küchenchef in die Liste “The World’s 50 Best Restaurants“ der besten Köche weltweit vertreten. Sein Restaurant Tim Raue in Berlin ist aktuell mit zwei Michelin Sternen und 19,5 Gault&Millau Punkten und dem Titel „Restaurant des Jahres 2019“ vom Magazin Feinschmecker ausgezeichnet.

Im Februar kocht der Starkoch in Graz auf. Mit einer fünfköpfigen Mannschaft rückt er am 26. und 27. Februar 2020 im Wirtshaus Laufke an und kocht ein einzigartiges Dinner in sechs Gängen von Heringsschmaus deluxe - Kaviar, Zander und Kaisergranat - bis zu Wachtel, Kalb und Mango-Cheesecake. Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die beiden Abende.

Außerdem gibt‘s für 10 Vorteilsclubmitglieder die Chance auf ein exklusives Get-together mit dem Starkoch inklusive kulinarischer Überraschung. Der Ort wird nur den Gewinnern verraten.