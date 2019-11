Facebook

Bei der kommenden Handball-EM können Sie mit ein bisschen Glück live dabei sein © (c) Uros Hocevar

Gewinnen Sie die Europameisterschaft!

Graz ist bei der kommenden Handball-EM in jedem Fall dabei. In der Stadthalle wird die EURO 2020 am 9. Jänner sogar eröffnet: Im ersten Spiel der Gruppe A matchen sich Weißrussland und Serbien beziehungsweise Kroatien und Montenegro.

In den darauffolgenden Tagen steigen dann die anderen Gruppen in die Handball-Europameisterschaft ein – unter anderem auch die Gruppe B, in welcher Österreich vertreten ist: Am 12. Jänner trifft unser Team in der WienerStadthalle auf die Ukraine. Am selben Tag (und am selben Ort) findet auch das Match Tschechien gegen Nordmazedonien statt.



Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung können zwei komlette Spieltage in Graz und Wien mit genannten Spielen bei der EURO gewinnen (zur Verfügung gestellt vom offiziellen EURO-Wettpartner Unibet).





Infos zur EM und weitere Karten unter: www.men2020.ehf-euro.com