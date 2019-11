Gewinnen Sie 25x2 Karten für den Steirerball in der Wiener Hofburg am 10. Jänner 2020. Teilnahmeschluss: 19. Dezember 2019

Gut gestylt am Steirerball in der Wiener Hofburg.

10 Jahre Steirerball in der Wiener Hofburg

Am 10. Jänner 2020 feiert der Steirerball ein rundes Jubiläum, auf das der Ballorganisator, der Verein der Steirer in Wien, besonders stolz ist: Seit zehn Jahren wird der fröhliganteste Ball der Wiener Ballsaison in der Wiener Hofburg veranstaltet.

Beim Steirerball dreht sich alles auf dem Tanzparkett und inhaltlich um die vielfältigen Regionen der Süd- & Weststeiermark – die Genusslandschaft in der Steiermark: Die Südsteiermark, das Schilcherland und die Lipizzanerheimat.

Der fröhligante Steirerball hat sich längst einen festen Platz im Wiener Ballkalender ertanzt und findet im Jänner bereits zum zehnten Mal in der Wiener Hofburg statt. Auf dieses Jubiläum ist der Verein der Steirer besonders stolz: „Schließlich zeigt es, dass immer mehr Ballgäste unsere authentische und vor allem einzigartige Mischung aus steirischer Fröhlichkeit und klassischer Wiener Eleganz schätzen“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien: „Wir freuen uns, dass der Steirerball 2020 wieder mit einem breit gefächerten Musikangebot aufwarten wird. Der Bogen spannt sich von Volksmusik, Jazz, Pop, Walzer und Polka bis hin zu Quadrille und klassischer Ballmusik.“ Das Grazer Stadtorchester, die Klangvereinigung Wien, die Big Band Bad Gleichenberg, der Beat Club Graz, die Jazzband Sigma, der Streetview Dixieclub, Beppo‘s Dance Band oder EGON7 in der Balldisko treffen auf traditionell steirische Musikgruppen aus der Gastregion.