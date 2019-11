Wir verlosen 10x2 Karten für das exklusive Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 17. Dezember in Feldbach. Teilnahmeschluss: 5. Dezember.

© Lukas Beck

Weihnacht im Zentrum mit den "Wiener Sängerknaben" und der "Voice Family"

Die Wiener Sängerknaben, einer der berühmtesten Chöre der Welt, kommen am 17. Dezember 2019 zur "Weihnacht im Zentrum" nach Feldbach. Auch die Kirchberger "Voice Family" wird an diesem Abend auf Weihnachten einstimmen.

"Wenn die 25 Knaben, die aus allen Herren Länder der Welt kommen, im Zentrum Feldbach die Bühne betreten, wird es wieder einzigartig weihnachtlich werden", hat uns Veranstalter Werner Resch bereits verraten. Zuvor wird aber das Kirchberger Vocalensemble "Voice Family" sein Publikum auf die bevorstehende Weihnacht einstimmen. Auch Ambiente und Kulinarik werden an diesem Abend wieder einzigartig sein, versprechen Veranstalter Werner Resch und Günther Macher.

Unter Kapellmeister Manolo Cagnin wird heuer zum ersten Mal in Feldbach der "Bruckner-Chor" der Wiener Sängerknaben singen. Der gebürtige Italiener studierte in Mailand und Leibzig und arbeitet gerne mit seinem Publikum: "Musik ist ein Geschenk: Als Musiker haben wir die Verpflichtung, unserem Publikum etwas davon mitzugeben."

Es ist nicht ganz selbstverständlich, einen derart umworbenen Chor zu dieser Zeit außerhalb von Wien oder den deutschen Metropolen nach Feldbach - in eine Bezirkshauptstadt - zu bekommen. Hunderte Anfragen im Managementbüro der Sängerknaben bezeugen diese Tatsache. Und sie kommen gerne.