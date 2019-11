Vorteilsclub-Mitglieder erhalten mit Gutschein eine 2für1-Kartenermäßigung für das HSG Graz Heimspiel gegen Bregenz am 13. Dezember 2019!

Der HSG Graz spielt am 13. Dezember gegen Bregenz Handball. © Hemsen

Geballte Leidenschaft

Wenn es nach den Herren der HSG Holding Graz geht, könnte die Bescherung heuer schon in der Vorweihnachtszeit stattfinden: Am Freitag, 13. Dezember, empfangen die Grazer Handball-Stars die Truppe von Bregenz Handball. Es kommt also zum Kräftemessen des derzeit Sechstplatzierten (der HSG Graz) gegen den Vorletzten der spusu Liga.

Was die Grazer Handballer sich wünschen: Viele Fans, die sie kräftig anfeuern, um gegen den Gegner bestehen zu können. Mit dem Gutschein auf dieser Seite erhalten alle Vorteilsclub-Mitglieder zwei Tickets zum Preis von einem. Gutschein ausdrucken, Vorteilsclub-Nummer eintragen und einlösen – und dann mitfiebern!

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten zu ihrem gekauften Ticket ein zweites gratis dazu (nur gültig bei Kauf eines Vollpreistickets, VIP-Karten ausgenommen). Einzulösen unter direkt am Spieltag an der Abendkassa oder Tel. (0316) 871 871 11 oder in den Kleine-Zeitung-Regionalbüros (zzgl. Gebühren.) oder gebührenfrei online unter: shop.kleinezeitung.at/tickets Die Aktion ist auf 50x2 Karten limitiert. Nur solange der Vorrat reicht.