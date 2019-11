Wir verlosen jeweils 20x2 Karten inkl. VIP-Packages für Lisa Eckhart und Martin Kosch in Graz! Teilnahmeschluss: 19. Dezember 2019

Mitspielen und gewinnen! © Franziska Schroedinger

Lisa Eckhart - Die Vorteile des Lasters

Es war nicht alles schlecht unter Gott. Gut war zum Beispiel, dass alles schlecht war. Denn alles, was man tat, war Sünde. Wir waren alle gute Christen und hatten einen Heidenspaß. Die Hölle zählte Leistungsgruppen, Ablässe waren das perfekte Last-Minute Geschenk und lasterhaft zu sein noch Kunst. Doch dann starb Gott ganz unerwartet an chronischer Langeweile. Und bei der Testamentsverlesung hieß es, wir wären alle von der Ursünde enterbt. Fortan war kein Mensch mehr schlecht, jedes Laster nunmehr straffrei und die Hölle wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. So fand der Spaß ein jähes Ende.

Martin Kosch - Silvester-Special Prosit 2020

Der Grazer Wuchtelkaiser, Staatsmeister in Comedy Magic und Teilzeit-Weihnachtsmann Martin Kosch und sein Rentier Rudolfine werden Ihnen ein Pointenfeuer- werk der Brandklasse C - Pardon der Sonderklasse A - in die von Weihnachtschören gequälten Ohren zaubern. Im Sinne von Greta wird der Heilige Koschkönig recycelte Glanznummer, Aktuelles und Sensationelles aus einer fernen Zukunft zum Besten geben.

In der Pause haben sie die einmalige Chance ihre ungeliebten Weihnachtsgeschenke mit Leidensgenossen zu tauschen. Vergessen sie nicht, die noch übrig gebliebenen Weihnachtskekserl mitzunehmen, beim Restlessen bringen sie auch diese noch an die Frau, den Mann und das Es!