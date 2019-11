Gewinnen Sie 50x2 Karten für Electric Nation am 1. August 2020 am Grazer Messegelände. Teilnahmeschluss: 30.03.2020

Gigi d'Agostino, der Italiener mit der Kapitänsmütze, zählt zu den erfolgreichsten Dance-Produzenten ©

DIE MEGA-OPENAIR-PARTY 2020 IN GRAZ

ELECTRIC NATION - Legends in the City

Es wird mit Sicherheit die OPEN-AIR-PARTY des Jahres 2020 in Graz wenn DJ-SUPERSTAR DAVID GUETTA, STEVE AOKI, WILL SPARKS und MIKE WILLIAMS auf dem Messe Graz Open Air Gelände für ein unvergessliches EDM-Spektakel sorgen werden.

NEU mit dabei ist GIGI D’AGOSTINO – den wenn die wahren Legenden nach Graz kommen, darf auch der italienische Superstar auf keinen Fall fehlen.

Das ELECTRIC NATION bringt mit Legends in the City wahre Legenden aus der Musikszene zur größten Open-Air Party des Jahres am 1. August 2020 nach Graz und die Besucher können sich bereits jetzt auf ein Musikevent der Superlative freuen.

