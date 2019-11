Wir verlosen 5x3 Tickets für den Kinderrundgang im Advent in Graz! Teilnahmeschluss: 2. Dezember 2019

Mitspielen und gewinnen! © Harry Schiffer

Märchenzeit im Märchenwald!



Warten, warten, warten… nicht schon wieder! Und das auch noch vor der spannenden Fahrt mitten im Berg. Aber Moment mal! Damit dir das lange Stehen in der Schlange ein wenig leichter fällt, laden wir dich auf eine kleine Reise mit herzbildenden Geschichten ein, die Märchendoktor Glück auf dem Schlossbergplatz erzählt. Wenn du dann noch Zeit hast, kannst du dir mit ein wenig Geschick dein eigenes Holzherz oder deinen eigenen Weihnachtsstern sägen. Am 30. November und 7.Dezember heißt es von 10 – 16 Uhr wieder LABUKA bei Advent in Graz mit Märchenzeit im Märchenwald.

Zusätzlich verlosen wir 5x3 Tickets für den Kinderrundgang im Advent. Damit das Warten auf das Christkind nicht zu lange wird, verkürzen wir euch die Zeit mit einer Entdeckungsreise durch das winterliche Graz.