Zauberhafte Zeit auf dem Schlossberg

Auch heuer sorgt der Aufsteirern Weihnachtsmarkt an den Adventwochenenden für besondere Stimmung auf dem Grazer Schloßberg.

In der Vorweihnachtszeit verwandelt der Aufsteirern-Weihnachtsmarkt die Kasematten in ein weihnachtliches Wohnzimmer und hüllt den Schloßberg in eine besinnliche Stimmung, fernab des Trubels. Auch der Glockenturm Liesl steckt voller hinreißenden Überraschungen und entzückt Kinder und Erwachsene mit unverwechselbarer, weihnachtlichen Atmosphäre. Ein unvergessliches Highlight wird die neu gestaltete Fläche vor dem Garnisonsmuseum mit traumhafter Kulisse, traditionellem Musikprogramm und hochwertigen Produkten steirischer Aussteller. Das Weihnachtsliedersingen mit dem Steirischen Volksliedwerk, ein stimmungsvoller Prolog des Christkindes sowie adventliche Workshops und Vorträge sorgen dafür, dass jeder Besuch des Aufsteirern Weihnachtsmarktes zum besonderen Erlebnis wird.

Mehr Infos zu Ausstellern und Programm unter www.aufsteirern.at

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten beim Kauf eines Glühweins oder Punschs ein Aufsteirern-Adventhäferl (siehe nachstehendes Bild) kostenlos dazu. Erhältlich ausschließlich am 30. November 2019 in der Kasematten-Bühnen-Bar.