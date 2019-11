Facebook

Beim Mariazeller Advent erwarten Sie tolle Vorteile! © MariazellerLand

Der zauberhafte Adventmarkt in Mariazell

Österreichs größter traditioneller Christkindlmarkt feiert heuer 20-jähriges Jubiläum und lädt an fünf Wochenenden zu besinnlichen Adventerlebnissen ein. Mit der Eröffnung am 21. November warten auf die Besucher bis 22. Dezember 2019, von jeweils Donnerstag bis Sonntag, zahlreiche Attraktionen und Konzerte. Wie jedes Jahr begeistert der malerische Adventmarkt seine Gäste mit einer breiten Palette an traditionellem Kunsthandwerk, regionalen Köstlichkeiten, tollen Erlebnisstationen für Groß und Klein samt begehbarem Lebkuchenhaus, einer lebendigen Krippe und dem legendären Riesenadventkranz mit 12 Meter Durchmesser.

Anlässlich des 20. Jubiläums wurde der weltweit erste begehbare Adventkalender errichtet. 24 über den Ort verstreute, lebensgroße Fenster laden zur Entdeckungsreise in den Gnadenort ein.

