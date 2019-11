Vorteilsclub-Mitglieder erhalten mit Gutschein eine 2für1-Kartenermäßigung für das Spiel des Kapfenberger SV gegen Vorwärts Steyr am 22. November 2019.

Kommen Sie ins Franz-Fekete-Stadion in Kapfenberg und petischen Sie den KSV 1919 gegen Vorwärts Steyr zum Sieg. ©

Der Kapfenberger SV muss endlich gewinnen

Die Lage der „Falken“ in der 2. Bundesliga hat sich nach der letzten Runde vor der Länderspielpause leider weiter verschlechtert. Die 1:4 Niederlage im „Kellerduell“ bei den Young Violets bringt die Kapfenberger noch mehr unter Zugzwang. Drei Punkte beträgt der Abstand der Truppe von Trainer Kurt Russ auf Liefering und auf die zweite Mannschaft der Wiener Austria bereits, der rettende 13. Platz im Abstiegskampf liegt schon vier Punkte weit weg.

Dagegenhalten, lautet daher die Devise bei den Obersteirern. Ab sofort müssen Punkte her! Am besten gleich im nächsten Heimspiel am kommenden Freitag im Franz-Fekete-Stadion. Zu Gast ist da der SK Vorwärts Steyr, zuletzt merklich im Aufwind. Unterstützen Sie „Falken“

live im Stadion und helfen Sie mit, die Mannschaft zum Sieg zu peitschen. Mit dem Gutschein nachstehenden haben Sie die Möglichkeit, zwei Karten zum Preis von einer zu erstehen.

MEIN V%RTEIL: „2für1“-Aktion für das KSV 1919- Heimspiel am 22. 11. (Beginn: 19. 10 Uhr) gegen den SK Vorwärts Steyr. Gültig ist die „2für1“-Aktion nur für Sitzplätze auf der Murauertribüne (nicht gültig auf Kindertickets). Die Aktion ist auf 150 Mal 2 Karten limitiert. Solange der Vorrat reicht. Einlösung: Drucken Sie den nachstehenden Gutschein aus (diesen finden Sie ebenfalls am 18. November in Ihrer Kleinen Zeitung) und lösen Sie ihn beim KSV 1919-Ticketbüro im Franz-Fekete-Stadion in Kapfenberg ein. Öffnungszeiten: Das Ticketbüro ist von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die Einlösung des Gutscheins ist auch am Spieltag möglich.



Achtung: maximal zwei ermäßigte Tickets pro Vorteilsclub-Mitglied!