Auch heuer darf wieder ein Kind den Kinderadvent in der Kleinen Neutorgasse in Graz eröffnen. Teilnahmeschluss: 19. November 2019

Vielleicht wird heuer Ihr Kind oder Enkerl den Kinderadvent in Graz eröffnen! ©

Der Advent erfreut die Kinderherzen



Für Kinder ist der Advent in Graz eine wahrlich magische Zeit. In der Kleinen Neutorgasse schlagen Kinderherzen höher, und das ganz sicher nicht nur wegen des Nostalgie-Riesenrads. Karussell und Märchenzug, Schaumbecher und Zuckerwatte lassen die Augen hell aufleuchten. Eine weitere Glitzerwelt präsentiert sich in der Kinderwinterwelt am Karmeliterplatz, wo ein 1000 m² großer Eislaufplatz auf kleine Kufenflitzer wartet. Im Kinderzelt sorgen das Keksbackstudio, die Bastelwerkstatt, eine Erzählecke, ein Spielplatz und das Kinderlieder-Adventsingen dafür, dass es garantiert nie langweilig wird.