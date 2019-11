Die ersten 50 Vorteilsclub-Mitglieder können in der Grazer Winterwelt kostenlos eislaufen.

"Meilenstein" ist auch über Kärntens Grenzen hinaus bekannt und beliebt. So waren sie bereits Headliner beim Wiener Donauinselfest. ©

"Meilenstein" rocken beim Winter-Opening

Beim Winter-Opening auf dem Burgplatz vor Schloss Porcia am 23. November wird keiner kalte Füße bekommen. Ganz im Gegenteil: Hier wird es sogar richtig heiß zugehen: Die Top-Skigebiete Oberkärntens werden sich im Rahmen der Show vorstellen und die Lust auf die Wintersaison wecken. Die Moderation wird an diesem Tag Joshi Peharz übernehmen und mit viel Charme und Witz durch den Abend führen. Auf die Besucher warten zahlreiche Höhepunkte, unter anderemein Open-Air-Konzert mit der Kärntner Erfolgsband „Meilenstein“ und ein Live-Auftritt von Udo Wenders – und das bei freiem Eintritt. Egal, ob Wintersportfan oder Partyliebhaber: Bei diesem bereits vierten CarinthianWinter- Opening kommt jeder auf seine Kosten. Noch mehr kommen aber, wie gewohnt, unsere Vorteilsclub- Mitglieder auf ihre Kosten. Warum und wie – das erfahren Sie in der nachstehenden Infobox.