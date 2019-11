Facebook

Das Ambiente beim Farracher Advent bringt die Besucher so richtig in weihnachtliche Stimmung. ©

Der Farracher Advent - einfach zauberhaft

Er lässt sich natürlich nicht einfach so „herbeizaubern“, sondern wird seit Monaten vorbereitet: Der Farracher Advent hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem der größten und schönsten Adventmärkte Österreichs entwickelt und bringt die Besucherinnen und Besucher so richtig in Weihnachtsstimmung. Rund 70 Ausstellerinnen und Aussteller bereiten sich das ganze Jahr über darauf vor, Christbaumschmuck, weihnachtliche Deko und Kunsthandwerksartikel aus den verschiedensten Materialien (von Glas über Holz, Papier, Keramik, Stoff bis zum „Hirschhorn“) anzufertigen. Dazu werden Schmuck, Kleidungsstücke und noch vieles mehr feilgeboten. Es gibt also jede Menge Auswahl für ein von Künstlerhand gefertigtes sehr persönliches Geschenk. Im festlich geschmückten Haus wird man mit dem Duft gebrannter Mandeln empfangen. Besonders zu empfehlen, wenn bei einsetzender Dämmerung regionale Chöre ihre Lieder anstimmen, ist ein Besuch im Schlosshof.