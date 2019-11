Facebook

Die Familienmesse Klagenfurt, die Messe für alle Generationen, lädt von 15. bis 17. November wieder zum Bummeln ein. ©

Wo die ganze Familie im Mittelpunkt steht

Rund um Familie, Gesundheit, Brauchtum, Kunst und Kirche: Die Familienmesse Klagenfurt verbindet vom 15. bis 17. 11. wieder Generationen.

Ob es nun die funkelnden Augen der Kinder, die staunenden Blicke von Oma und Opa oder die vielen interessierten Eltern sind: Bei der Familienmesse in Klagenfurt, vom 15. bis 17. November, kommen wirklich alle auf ihre Kosten. 450 Aussteller widmen sich den Themen Familie, Gesundheit, Brauchtum, Kunst und Kirche. In der Messehalle 2 lautet das Motto „Alles für Kind und Kegel“. Es wartet eine breite Angebotspalette – von Bekleidung und Accessoires, über Familienausflugsziele bis hin zur Beratung durch das Land Kärnten. Die Sondershow „Funktionsmodellbau“ ist ebenso in der Halle 2 angesiedelt. Auf der Showbühne geht’s bei Musik, Tanz, Quiz, Zauber- und Castingshow so richtig rund. In Taumberger’s Kinderbackstube wartet großer Spaß auf kleine Bäcker. Und bei McDonalds kann man sich in der Hupfburg und Bällebad austoben oder bei der Mal-, Bastel- und Schminkstation sowie einer Button-Maschine kreativ ausleben. Unter dem Titel „Kirche ERleben“ sind die Besucher eingeladen, mit „der Kirche“ bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen. Eine Hobbykünstler- Verkaufsausstellung und die Abteilung „Faszination Gaming und E-Sport runden das breite Angebot der Familienmesse ab.

MEIN V%RTEIL: Schneiden Sie den Gutschein am 11. November aus Ihrer Zeitung aus (nachstehend auch zum selbst ausdrucken), tragen Sie Ihre Vorteilsclub-Nummer ein und schon können Sie den Vorteil in Anspruch nehmen.



Sie erhalten am 17. November 2019 einen Tageseintritt um 4,50 statt 7 Euro pro Person, maximal einlösbar für zwei Personen.