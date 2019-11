Facebook

Mitspielen und gewinnen! © KK

Carla Ramsch- und Raritätenmarkt!

Ramsch- und Raritäten aus der ganzen Steiermark und Tag der offenen Tür: Ein Blick hinter die Kulissen von Carla

Anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung lädt Carla, der Sachspendenmarkt der Caritas Steiermark zum Ramsch- und Raritätenmarkt ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 22. November 2019, von 11 bis 18 Uhr, im Carla-Sortierzentrum in der Herrgottwiesgasse 55, 8020 Graz statt.

Carla-Shops sind flächendeckend in der Steiermark verankert. Heuer gibt es erstmals einen großen gemeinsamen Ramsch- und Raritätenmarkt in Graz. Auf diesem Markt werden besondere Raritäten und Einzelstücke verkauft. Diese werden schon das ganze Jahr über in der gesamten Steiermark gesammelt: Von der Lederhose aus Murau bis zum antiken Bohrer aus Bad Radkersburg. Diese Menge an besonderen Stücken findet man so in keinem Carla-Shop.

Alle BesucherInnen haben außerdem die Möglichkeit hinter die Kulissen von Carla zu blicken. Sie können erfahren, wie sich die Sachspendendrehscheibe der Caritas „dreht“: Jedes Jahr werden von Carla rund 1650 Tonnen Textilien und Schuhe, sowie weitere 1.400 Tonnen an Büchern, Möbel oder Geschirr sortiert und für einen guten Zweck wiederverwertet.

Das Angebot an diesem Tag ist jedoch noch größer: Auch das Repair-Café Graz wird vertreten sein. Die BesucherInnen haben die Möglichkeit defekte Kleingeräte oder Textilien mitzubringen und vor Ort gemeinsam zu reparieren.

Gerne kann auch das defekte Fahrrad mitgebracht werden. Der Verein Bicycle wird am Ramsch- und Raritätenmarkt Fahrradreparaturen anbieten. So kann man gleich mit dem reparierten Fahrrad, den Korb voll mit Raritäten, heimradeln.

tag.werk und Offline Retail sind zwei andere Beschäftigungsprojekte der Caritas. Sie werden besondere handgefertigte Produkte anbieten.

Die BesucherInnen des Marktes können an diesem Tag eine große Bandbreite an einzigartigen und besonderen Dingen erwarten und nachhaltige Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es viel zu erleben und auch zu genießen: Für die kleinen Gäste wird ein Kids-Fashion-Corner eingerichtet, in dem man sich nach Lust und Laune verkleiden kann. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Ein gemütliches ReUse-Café bietet außerdem die nötige Erholungspause nach der Schnäppchenjagd. Abgerundet wird der Markt am Abend mit einem Live-Konzert der Bischöflichen Hauskapelle, die Mitgröhl-Hits aus Rock, Pop und Blues von A-ha bis Wanda zum Besten geben werden.

Der Ramsch- und Raritätenmarkt findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Carla freut sich auf Ihr Kommen, ganz nach dem Motto „One man’s trash is another man’s trend“

Wo:

In der Carla-Sachspendenzentrale, Herrgottwiesgasse 55, 8020 Graz

Wann: