Gewinnen Sie Karten für die exklusive Kleine Zeitung Leserveranstaltung "hello mother, goodbye son" in der neuenbuehnevillach. Teilnahmeschluss: 28. Jänner 2020

Gewinnen Sie Karten für "hello mother, goodbye son" unter der Regie von Christine Wipplinger (im Bild). ©

Die polnisch-schweizerische Autorin und Psychologin Alice Miller liegt von Krankheit gezeichnet am Sterbebett, das nötige Gerät für ihren Freitod schon in ihren Händen bereithaltend. Ihr Sohn, Martin Miller steht ihr bei. Aber bevor sie sich selbstbestimmt das Leben nimmt, gilt es zwischen den Beiden noch viel zu klären. Das Verhältnis von Alice Miller, die mit „Das Drama des begabten Kindes“ einen Weltbestseller geschrieben hat, und Martin Miller, der nach ihrem Tod ein sehr bewegendes Buch mit dem Titel „Das wahre Drama des begabten Kindes“ geschrieben hat, war zeitlebens schwierig gewesen. Der israelische Dramatiker Joshua Sobol zeichnet in diesem Stück nun nicht nur dieses belastete Verhältnis zwischen erfolgreicher und weltberühmter Mutter und vernachlässigtem Sohn nach, sondern erzählt gleichzeitig auch die bewegte und zugleich tragische Lebensgeschichte von Alice Miller, die sehr viel vom Verhalten der Holocaust-Überlebenden erklärt. Ein intensiver Abend, der das Publikum fesseln wird.

Regie: Christine Wipplinger

Schauspiel: Mirko Roggenbock, Tatja Seibt

Live Musik: Michael Erian