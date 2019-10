Karten zum „2für1“-Preis:

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten für das Spiel Graz99ers vs. Red Bull Salzburg zu ihrem gekauften Ticket ein zweites gratis dazu. (Gültig auf alle Sektoren, ausgenommen VIP).



Einzulösen nur am Spieltag an der Abendkassa (2 Stunden vor dem Spiel geöffnet, mittels dem nachstehenden Vorteilsclub-Gutschein) in der Merkur Arena (bitte Vorteilsclub-Karte mitbringen/vorweisen).



Die Ermäßigung ist limitiert auf insgesamt 500 Stück.