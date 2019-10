Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © KK

Der 28. Austrian Soundcheck steht vor der Tür und bietet Höchstklassiges, vor allem aber neue frische Musik!

Programm:

06.11.: Viola Hammer & David Helböck jeweils solo an einem Abend auf einer Bühne: Piano grande

11.11.: Christof Pepe Auer mit neuer CD und White Noice

21.11.: TELEMANNIA mit Georg Gratzer & Klemens Bittmann

Jazz meets Telemann – so schön knapp diese Überschrift auch wäre, greift sie doch zu kurz. Denn Georg Gratzer & Klemens Bittmann interpretieren nicht nur die Musik Georg Philipp Telemanns auf ihre sehr persönliche Weise, sondern auch bekannte Melodien von Astor Piazzolla, Jazzfusion von John McLaughlin, Meisterwerke aus der Filmmusik bis hin zu Eigenkompositionen. Als stimmige Überschrift über ihrer Zusammenarbeit steht vor allem die Lust am gemeinsamen Entdecken in der Kunst des Duo-Spiels. Beginnend im Barock bis hin zu zeitgenössischen Improvisationen beleuchten und beleben Georg Gratzer & Klemens Bittmann seit ihrer gemeinsamen Studienzeit in ungewohnten Instrumentierungen diese Form des direktesten musikalischen Dialogs.