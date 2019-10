Facebook

Gewinnen Sie Karten für dieses Schauspiel von Peter Handke. ©

"Die Stunde da wir nichts voneinander wussten"

Schauspiel von Peter Handke, Koproduktion mit den Vereinigten Bühnen Bozen und der KULA Compagnie.

Peter Handkes Stück kommt ohne Worte aus. Es spielt allein mit der Poesie der Bewegung, der Zeichen, der Körper, des Lichts, der Farben, des Bildes. Hauptakteur des Werkes ist ein Platz in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land. Er wird zur Bühne des Alltäglichen, zum Schauplatz der Menschen, die ihn queren. Passanten, Junge und Alte, Fremde und Vertraute, Privilegierte und Benachteiligte, Erinnerte und Vergessene. Sie kommen allein oder sind zu zweit, sie bilden Gruppen, lösen sie wieder auf. Sie verstören und sie bezaubern. Der Platz wird zum Ort eines Schau-Spiels im wörtlichen Sinn. Ein dramatisches Kaleidoskop der menschlichen Vielfalt öffnet sich – all die unzähligen Details verdichten sich zu Spuren und zu Geschichten – werden zu einer Bestandsaufnahme unserer Gesellschaft.

Theater als modellhafter Beitrag zu einem modernen Europa, in dem sich unterschiedliche kulturelle Hintergründe ergänzen: Diesen Gedanken verfolgt die KULA Compagnie rund um Regisseur Robert Schuster und Choreograf Martin Gruber. Mit zwölf SchauspielerInnen aus Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Israel und Afghanistan, die im Laufe des Stücks einen mehrere hundert Figuren umfassenden Kosmos erschaffen, setzen sie Peter Handkes Schauspiel in Szene.