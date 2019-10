Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Klassik trifft Volksmusik" am 23. März 2020 im Konzerthaus Klagenfurt! ©

"Klassik trifft Volksmusik" im Konzerthaus Klagenfurt

Das Kärntner Volksliedwerk und die Jeunesse Kärnten/Klagenfurt veranstalten ein Konzert unter dem Namen „KLASSIK MEETS VOLKSMUSIK“ bei welcher das Publikum neben klassischen Stücken auch zwei Uraufführungen miterleben darf.

Was wäre die Klassik ohne ihre Wurzeln in der Volksmusik? Also bitten die Euro Symphony SFK und Ernest Hoetzl die besten Volksmusikanten aufs Podium – mit Konzerten für Hackbrett, Harmonika & Co. und Leopold Mozarts mitreißender »Bauernhochzeit«.

Diese Veranstaltung ist ein Kooperationsprojekt der Jeunesse Klagenfurt und dem Kärntner Volksliedwerk

Euro Symphony SFK

Michael Uhr Steirische Harmonika

Barbara Weber Hackbrett

Gernot Weber Steirische Harmika

Heidi Kniely Diatonisches Hackbrett

Klaus Kniely Steirische Harmonika

Kerstin Pichler Kontrabass

Barbara Laister Zither

Ernest Hötzl Dirigent

Programm:

Leopold Mozart Sinfonia D-Dur „Die Bauernhochzeit“

Viktor Fortin Konzert für Steirische Harmonika und Orchester (2013)

Gunther Schuller Die Enns

Günther Antesberger Kaleidoskop Kärnten. G´sungan und g´spielt?

Musikalisches Rätsel für Alt-Steirer-Trio und Orchester (UA)

Paul Hertel Fünf Walzer für Zither und Orchester