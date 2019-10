Gewinnen Sie 3x2 Karten für die Live-Übertragung der Oper "Der fliegende Holländer" aus der MET in New York im Stadtkino Villach. Teilnahmeschluss: 1. März 2020

Sehen Sie "Der fliegende Holländer" live übertragen aus der Metropolitan Opera in New York! ©

The Met: Live in High Definition

Der große Erfolg geht weiter. Genießen Sie Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera New York in Ihrem Cineplexx Kino. In mitreißender Bild- und Tonqualität! Erleben Sie das faszinierende Gefühl, mitten in der MET zu sein. In der Pause werden in ausgewählten Kinos Sekt & Brötchen zum Kauf angeboten oder Sie können einen Blick hinter die Kulissen der Metropolitan Opera werfen inkl. Interview mit den Stars. Sichern Sie sich Ihren Platz für ein Opernfest der Extraklasse.

Musik von Wagner

Mit Bryn Terfel, Anja Kampe, Franz-Josef Selig, Mihoko Fujimura, Sergey Skorokhodov

Dirigent: Valery Gergiev, Produktion: François Girard

Gesungen in Deutsch (mit deutschen Untertiteln)