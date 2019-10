Gewinnen Sie 3x2 Karten für die Live-Übertragung der Oper "Akhnaten" aus der MET in New York im Stadtkino Villach. Teilnahmeschluss: 10. November 2019

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sehen Sie "Akhnaten" live übertragen aus der Metropolitan Opera in New York! ©

The Met: Live in High Definition

Der große Erfolg geht weiter. Genießen Sie Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera New York in Ihrem Cineplexx Kino. In mitreißender Bild- und Tonqualität! Erleben Sie das faszinierende Gefühl, mitten in der MET zu sein. In der Pause werden in ausgewählten Kinos Sekt & Brötchen zum Kauf angeboten oder Sie können einen Blick hinter die Kulissen der Metropolitan Opera werfen inkl. Interview mit den Stars. Sichern Sie sich Ihren Platz für ein Opernfest der Extraklasse.

LIVE-Übertragung aus der Metropolitan Opera New York am 23.11.2019 um 19:00 Uhr!

Musik von Glass

Mit Anthony Roth Costanzo, J'nai Bridges, Dísella Lárusdóttir, Aaron Blake

Dirigent: Karen Kamensek, Produktion: Phelim McDermott

Gesungen in Englisch und in alten Sprachen (mit deutschen Untertiteln)