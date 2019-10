Wir verlosen 1x2 Karten für jeden Termin der Ermi Oma Vorstellungen im Dezember und Jänner in der Steiermark. Teilnahmeschluss: 18. November

Markus Hirtler alias Ermi Oma © Christopher Mavric

Ermi Oma: Pflegen oder gepflegt werden?

Markus Hirtler, alias Ermi-Oma, ist mit dem Programm "24 STUNDEN PFLEGE(N)" in der Steiermark unterwegs.

Die Ermi Oma möchte gerne zur Hause bleiben - so lange es geht. Die Lösung: eine 24-Stunden-Pflegeagentur. Die durch Hochglanzbroschüren geweckten Vorstellungen de rErmi Oma begegnen dem Pflegealltag und dem Alltag der Pflegenden. Sichtbar wird dabei auch, was nicht jeder hören möchte. Mit viel Humor und gepflegtem Hinschauen werden beide Seiten beleuchtet.

Markus Hirtler arbeitete mehr als 20 Jahre lang als Krankenpfleger, Pflegedienstleiter, Heimleiter und Sozialmanager. Die Kunstfigur Ermi Oma hat er geschaffen, um seine Stimme für die Menschen zu erheben, die in unserer "Altersentsorgungsgesellschaft" nicht gerne gehört werden.