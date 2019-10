Erlebe den Winter mit der Kärnten Card! Vorteilsclub-Mitglieder erhalten beim Aufladen bis zum 23. Dezember 2019 einer Erwachsenen-Karte in einem Kleine Zeitung Büro ein Kinderpaket gratis. Gilt für bis zu zwei Erwachsenen-Kind-Pakete pro Vorteilsclub-Haushalt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Winter Kärnten Card ©

Winter Kärnten Card 2019 - Kinderpaket gratis!

Holen Sie sich gleich jetzt Ihre Winter Kärnten Card! Mit ihr können Sie ab dem 29. November bis zum 2. April des nächsten Jahres 38 Ausflugsziele besuchen. Nutzen Sie auch die Angebote der Bonuspartner

Holen Sie sich das Saisonpaket der Winter Kärnten Card und erhalten Sie bis 23. Dezember ein Kinderpaket gratis dazu.

Vorteile der Kärnten Card:

Einmal zahlen

Freier Eintritt bei 38 Ausflugszielen

gültig vom 29. Novmeber 2019 bis 2. April 2020

6 Bonuspartner mit weiteren tollen Ermäßigungen

Alle Infos unter www.kaerntencard.at

Preise Saisonpaket - Winter Kärnten Card Normal-Preise pro Gutschein / Winter - Saisonpaket Erwachsene: Euro 59,00

Senioren (Jg 1959 und davor): Euro 55,00

Kinder (Jg. 2005-2013): Euro 32,00 Kinder ab dem Jahrgang 2014 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen. Achtung! Bei einigen Ausflugsziele ist eine vorherige Reservierung unbedingt notwendig. Die Anzahl der Besuche bei bestimmten Ausflugszielen ist beschränkt! Die genaue Leistung finden Sie auf www.kaerntencard.at

Mein V%rteil: Saisonpaket Winter Kärnten Card 2019/2020 - Kinderpaket gratis - bis 23. Dezember 2019! Bis zu 64 Euro sparen! Vorteilsclub-Mitglieder erhalten ein gratis Kinderpaket, beim Aufladen eines Erwachsenen-Saisonpaketes, gültig bis zu zwei Eltern-Kind-Pakete pro Vorteilsclub-Haushalt. Aufladen zu den Öffnungszeiten in allen Kleine Zeitung Büros in Kärnten möglich. Büro Klagenfurt, Hasnerstraße 2, 9020

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8 bis 16 Uhr Büro Lienz, Johannesplatz 2, 9900

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 16 Uhr, Fr von 8 bis 13 Uhr Büro Spittal/Drau, Hauptplatz 6, 9800

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 16 Uhr, Fr von 8 bis 13 Uhr Büro St. Veit, Hauptplatz 27 A, 9300

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 16 Uhr, Fr von 8 bis 13 Uhr Büro Villach, Freihausgasse 10, 9500

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 16 Uhr, Fr von 8 bis 13 Uhr Büro Wolfsberg, Am Weiher 11/2, 9400

Öffnungszeiten: Mo-Do von 8 bis 16 Uhr, Fr von 8 bis 13 Uhr

Winterfreude Freizeitspaß!

So lautet das Motto der Kärnten Card. Egal, ob Sie die Winterlandschaft vom Pyramidenkogelaus genießen wollen oder eine geführte Winterwanderung auf dem Programm steht: Bei der Winter Kärnten Card ist alles dabei, was die dunklen Jahreszeit strahlend hell, wohlig warm und genussvoll macht. Neue Betriebe, darunter drei Thermen, und auch das Granatium Radenthein, Sagamundo – Haus des Erzählens und viele mehr machen das Angebot heuer noch attraktiver. Bekannte Ausflugsziele wie der Reptilienzoo Happ, Heidi´s Schneealm Falkert, das Planetarium Klagenfurt und einige Museen runden das Angebot ab.

Mit der Winter Kärnten Card haben Sie bei zahlreichen Ausflugszielen freien Eintritt! Zusätzlich gibt es tolle Ermäßigungen in unserem Bonusclub!