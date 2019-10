Gewinnen Sie 10 x 2 exklusive Karten für die „Christoph Kulmer Show“ in Graz für die Lounge im Stefaniensaal am 5. Dezember 2019. Teilnahmeschluss: 12. November.

Mit einer magisch unterhaltsamen Bühnenshow tourt Christoph Kulmer gerade durch sterreich © (c) Fischer Wolfgang

Unterwegs im Zeichen der Magie

Ein unvergesslicher Abend, der durch bleibende Eindrücke verzaubert, so versteht es nur einer – Christoph Kulmer! In einer völlig neuen fesselnden Bühnenshow voller innovativer Zauberkunst in Perfektion verführt er gekonnt sein Publikum. Unterstützt wird er in seiner Show durch die mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kärntner 4-Mann-Band „Blowing Doozy“. 12 Tänzerinnen der Tanzfabrik des ATG Graz, unter der Leitung von Pascal Chanterie, werden dem Programm die nötigen „Magic Moments“ verleihen. Auf seiner Tour werden die Zuschauer mit eindrucksvoller Magie, bebender Musik und packenden Tanzeinlagen im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Um das auf der Bühne Gezeigte gut zu sehen, wird die Show, die insgesamt zweieinhalb Stunden dauert, auf einer Videowall übertragen. Zauberei hautnah und direkt vor Ihren Augen!