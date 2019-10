Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ausstellung umfasst rund 60 hochwertig reproduzierte Kunstwerke von Da Vinci, Michelangelo, Raffael und Botticelli. ©

Kunst, die Geschichte schrieb

Die weltweit größte Präsentation der berühmtesten Werke der Renaissance ist derzeit in der Messehalle A in Graz zu sehen.

Im Jahr des 500. Todestages des Ausnahmekünstlers und Universalgenies Leonardo da Vinci kommt es zu einem weiteren und in dieser Form noch nie dagewesenen Zusammentreffens der vier italienischen Giganten der Renaissance in der Messehalle A in Graz. Noch bis zum 29. Dezember kann die einzigartige Inszenierung der bekanntesten und auch wertvollsten Gemälde und Wandfresken von Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Sandro Botticelli und Raffaello Sanzio da Urbino damit auch erstmals in der Steiermark bestaunt werden. Mehr als 100.000 Kunstinteressierte haben die Ausstellung im Vorjahr in Wien besucht. Anhand originalgetreuer Reproduktionen können Werke wie Da Vincis „Mona Lisa“, „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo oder Boticellis „Geburt der Venus“ in Originalgröße und aus nächster Nähe betrachtet werden. Die Ausstellung ist bis 29. Dezember täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr zu besuchen, vom 23. bis 25. Dezember geschlossen.