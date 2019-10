Vorteilsclub-Mitglieder können jetzt zweiteilige Fotokurse von Foto Horst/Aufblende in Viktring und Lienz um 50 % ermäßigt buchen. Preis pro Kursteil: 50 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Abdrücken" kann jeder, doch fotografieren will gelernt sein © Carl Albert Fähndrich

Vom Knipsen zum Fotografieren: Lernen Sie in diesem zweiteiligen Kurs von Foto Horst und Aufblende die Grundpfeiler der Fotografie kennen und wie Sie die Funktionen Ihrer Kamera kreativ für schöne Bilder nutzen können. Dabei steht die fotografische Praxis im Vordergrund. Die technischen Grundlagen (Blende, Belichtungszeit, Brennweite etc.) sind nur Mittel zum Zweck, damit Sie bessere und interessantere Fotos machen können. In den Kursen werden die Kamera-Funktionen immer auch gleich gemeinsam ausprobiert und besprochen. Vorteilsclub-Mitglieder können den zweiteiligen Kurs jetzt zum halben Preis buchen.

Achtung: Der Kurs ist für Spiegelreflex- und Systemkameras geeignet, nicht jedoch für Kompaktkameras.