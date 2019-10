Facebook

Am 1. November erwartet jeder einen lockeren Sieg gegen Dornbirn. Doch leicht wird es nicht. ©

Doppelte Fan-Power gegen das Schlusslicht

Am 1. November empfängt der EC KAC im eigenen Haus die

Bulldogs aus Dornbirn. Die Vorarlberger präsentierten sich in der bisherigen Saison als relativ zahnlos und rangieren am Tabellenende. Doch die Rotjacken sind gewarnt, sind doch zumeist die augenscheinlich angeschlagenen Gegner die schwersten. Und so wird wohl auch dieses Spiel alles andere als ein Selbstläufer. Damit die Fans ihren KAC zahlreich zum Sieg peitschen können, erhalten unsere Vorteilsclub-Mitglieder zwei Karten zum Preis von einer. Wie das geht erfahren Sie in der nachstehenden Infobox.

MEIN V%RTEIL: Für das Spiel des EC-KAC gegen die Bulldogs Dornbirn, das am 1. November in der Klagenfurter Stadthalle über die Bühne geht, erhalten Vorteilsclub-Mitglieder zwei Karten zum Preis von einer. Diese Aktion ist auf 50x2 Karten limitiert und gilt nur für Stehplatzkarten. Maximal zwei Karten pro Vorteilsclub-Mitglied. Füllen Sie nachstehenden Gutschein aus und geben Sie diesen an der Abendkassa ab. Wichtig für jeden KAC-Fan: Den Kleine Zeitung-Heimspielkalender gibt es kostenlos bei den Kassen des EC-KAC sowie im Servicecenter der Kleinen Zeitung.