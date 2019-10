Vorteilsclub-Mitglieder zahlen pro Person nur 9,90 statt 14,90 Euro für das Gesundheitsfrühstück zum Thema "Krebs" am 16. November in Graz.

Experten informieren Sie umfassend und davor genießen Sie ein Frühstück. ©

Experten beraten zu Krebs

Beim nächsten Gesundheitsfrühstück steht das Thema Krebs im Fokus. Die Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen (Dr. Erika Richter - Dermatologie, Prim. Peter Krippl - Onkologie, Mag. Alice Poier - Apotheke der Barmherzigen Brüder) beantworten Fragen rund um die vielgesichtige Erkrankung. Das Gesundheitsfrühstückfindet am 16. November 2019 in Graz statt. Wie immer genießen Sie vor dem Gespräch ein bekömmliches und schmackhaftes Frühstück in entspannter Atmosphäre. Gesprochen wird nicht nur über Krebstherapien, sondern auch darüber, wie man häufige Nebenwirkungen wie Übelkeit etc. lindern kann.